Киев, , 11:43 — REGNUM Во время рабочей поездки в Херсонскую область 21 августа президент Украины Владимир Зеленский отправился в село Садовое, где «поработал» почтальоном.

Подробности пиар-акции сообщает пресс-служба офиса президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский был намерен проинспектировать, как работают почтальоны и служба доставки нового проекта «Передвижной почтовый пункт» — этот проект предусматривает предоставление всех почтовых услуг в небольших селах и на хуторах с населением до 2 тыс. человек.

Пресс-служба отмечает, что президент лично занес посылки и пенсии местным жителям и даже пошутил с ними.

«Доставка будет работать всегда, а президент на доставке только сегодня», — сказал Зеленский.

Пресс-служба подчеркивает, что жители Садового признались, что «не ожидали получить соцвыплаты и свои заказы лично от главы государства, поэтому были приятно удивлены».

ИА REGNUM напоминает, что до этого Зеленский был с рабочей поездкой в Запорожской области, где произошла история с огурцом, которую эксперты назвали «самым тупым предвыборным пиаром года».

В октябре нынешнего года на Украине должны состояться местные выборы.