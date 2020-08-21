Париж, , 11:41 — REGNUM Министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке отправился с визитом в школу департамента Уаза, передает BFM TV.

После объявления о начале учебного года во Франции, несмотря на рост числа случаев заражения SARS-CoV-2 в стране, Жан-Мишель Бланке отправился с визитом в одно из образовательных учреждений.

Известно, что учреждение придерживается системы «учебных каникул», чтобы поддержать учеников, испытывающих трудности этим летом.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции хотят сохранить начало учебного года 1 сентября, но ввести обязательное ношение масок в средних и старших классах школы.

Подробнее в материале: Глава минобра Франции: «Перенос начала учебного года — не вариант»

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