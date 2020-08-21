Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Соединённые Штаты готовы к искоренению системного расизма. С таким заявлением на съезде Демократической партии в Милуоки, штат Висконсин выступил кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден. Текст выступления политика приводит CNBC.

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«История поставила перед нами ещё одну неотложную задачу. Станем ли мы первым поколением, которое наконец сотрет с нашего национального характера пятно расизма?» — заявил Байден.

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При этом он выразил уверенность, что граждане США готовы и смогут сделать это.

«Возможно, убийство Джорджа Флойда стало переломным моментом», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент США Джозеф Байден пообещал в случае своей победы на выборах бороться с расизмом и другими проявлениями нетерпимости в Соединённых Штатах.

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