Вашингтон, 21 августа 2020, 11:33 — REGNUM Соединённые Штаты готовы к искоренению системного расизма. С таким заявлением на съезде Демократической партии в Милуоки, штат Висконсин выступил кандидат на пост президента США от демократов Джозеф Байден. Текст выступления политика приводит CNBC.
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При этом он выразил уверенность, что граждане США готовы и смогут сделать это.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший вице-президент США Джозеф Байден пообещал в случае своей победы на выборах бороться с расизмом и другими проявлениями нетерпимости в Соединённых Штатах.
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