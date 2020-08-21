Москва, , 11:28 — REGNUM В Госдуме отметили выдержку России в ситуации с протестами в Белоруссии.

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«События в Белоруссии говорят, прежде всего, о большой пользе выдержки. Запад в революционном зуде уже наделал и наговорил такого, что пути назад в Минск у него нет», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») в Facebook.

Он напомнил, что Россия просто поздравила президента республики Александра Лукашенко.

«Намекнув на союзнические обязательства и призвав к невмешательству во внутренние дела, (Россия) доказала способность решать кризисы одним молчанием президента и руководства страны. И уже понятно, что Лукашенко — не Янукович», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Белоруссии проходят протесты несогласных с итогами президентских выборов в республике. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении в YouTube призвала рабочих предприятий Белоруссии продолжать стачки и забастовки на предприятиях.