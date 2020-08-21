Тбилиси, , 11:32 — REGNUM Депутат парламента Грузии от партии «Альянс патриотов» Ирма Инашвили и председатель этой партии Давид Тархан-Моурави с неизвестной целью якобы посетили Абхазию. Об этом 20 августа сообщили представители оппозиционного телеканала «Мтавари архи».

Как сообщают журналисты, два политика 18 августа перешли через Ингурский мост на границе, а затем свободно вернулись на территорию Грузии. Медик из состава бригады скорой помощи сказал, что видел, как «они возвращаются».

«Я забрал их на специально подготовленной машине возле грузинского КПП и отвез в карантинную зону, как всех, кто переходит из Абхазии», — сообщил сотрудник бригады.

Журналисты рассказали, что пытались встретиться или связаться с Инашвили и Тархан-Моурави. В карантинной зоне их застать не успели, так как представители «Альянса патриотов» покинули ее с условием, что будут находиться в самоизоляции. Дозвониться до политиков, как сообщается, тоже не получилось.

Как передавало ИА REGNUM, власти Абхазии в марте объявили, что закрывают границу с Грузией для профилактики распространения коронавируса. Запрет действует до сих пор.

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