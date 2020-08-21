Сеул, , 11:27 — REGNUM Переговоры министров обороны Южной Кореи, США и Японии, подготовка к которым велась с мая текущего года, вряд ли пройдут до конца месяца. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского министерства обороны.

По их словам, консультации по данному вопросу продолжаются, поскольку представители трех стран не смогли договориться о точной дате переговоров, подходящей каждой из сторон. В частности, это связано с пандемией коронавируса и другими моментами.

Ранее, американская сторона предлагала провести трёхстороннюю встречу на Гуаме 29 августа. Однако велика вероятность, что переговоры министров обороны могут состояться до конца августа без участия представителя Южной Кореи, поскольку в минобороны страны принято решение не участвовать в мероприятии из-за резкого увеличения числа заражённых коронавирусом.