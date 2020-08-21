Пекин, , 11:28 — REGNUM Власти Китая не намерены принимать участия в консультациях с участием России и США о контроле над ядерными вооружениями. Об этом 21 августа сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР.

«У Китая нет никаких намерений присоединяться к так называемым трехсторонним переговорам о контроле над вооружениями с Россией и США», — заявил он.

Также представитель МИД Китая отметил, что данная позиция страны является ясной и последовательной.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США больше не будут требовать обязательного участия Китая в нынешних переговорах с Россией по контролю над ядерными вооружениями.