21 августа 2020 | Время чтения 7 мин

В условиях, когда выбор стоит – потерять доверие белорусского народа или «потерять» доверие многовекторного Лукашенко, на наш взгляд, выбора особо никакого и нет. Только новые президентские выборы под контролем национальных и международных наблюдателей гарантируют соблюдение интересов белорусского народа.

Юрий Баранчик, , 12:42 — REGNUM Сначала надо дать объективную оценку произошедшего. Она состоит в том, что 9 августа в республике прошли выборы президента. Белорусский ЦИК дал победителю выборов — ныне действующему президенту республики Александру Лукашенко, 80,1% голосов избирателей. Ближайшему к нему конкуренту Светлане Тихановской — 10,1%. На многих участках результаты выборов так и не были объявлены.

Выборы в Белоруссии Иван Шилов © ИА REGNUM

В белорусском обществе эти результаты вызвали огромные вопросы. Значительная часть граждан республики посчитала, что у них украли их голоса. Поэтому они не верят властям, не верят данным белорусского ЦИК и не готовы больше принимать Лукашенко в качестве легитимного главы государства.

Обоснованы данные претензии огромной части белорусского общества или нет? Обоснованы. В сети появляется все больше данных с тех участков, где члены участковых избирательных комиссий посчитали голоса честно:

«Инициативы «Голос», «Зубр» и «Честные люди» подчеркивают, что по результатам полученных и обработанных официальных участковых протоколов и фотографий бюллетеней можно утверждать, что на каждом третьем избирательном участке число бюллетеней за определенного кандидата не совпадает с количеством голосов за него же в итоговом протоколе УИК.

Избирательный участок Белоруссии © ИА REGNUM

Итоговые данные, озвученные ЦИК, значительно расходятся с официальными данными из участковых протоколов. Официальные данные УИК по голосам, отданным за Светлану Тихановскую, не соответствуют информации, собранной на платформе «Голос». Более подробно о весьма интересном с точки зрения фактуры исследовании можно прочитать по ссылке выше.

При этом, что необходимо отметить, данное исследование не говорит, что победила Тихановская. Оно говорит, что есть очень большая разбежка между официальными данными и данными по 30% участков. Данных по остальным участкам у общества нет — ЦИК не показывает протоколы участковых комиссий. Возникают логичные вопросы — почему? Если все хорошо и эти данные подтверждают ошеломительную победу Лукашенко — покажите обществу эти данные. Но их нет.

Поэтому вопросы белорусского общества — националистов, сторонников Союза с Россией, тех, кто хочет строить замкнутую от всего мира страну, такую своеобразную Брестскую крепость — абсолютно закономерны.

Поэтому первый итог выборов 9 августа состоит в том, что они прошли с очень большими нарушениями. Озвученные белорусским ЦИК цифры — недостоверны. А раз недостоверны, то верить им нельзя. О чем и говорят самые массовые в истории Белоруссии народные протесты. Люди посчитали, что у них украли голоса. Соответственно, эта коллизия — отсутствие доверия к озвученным цифрам голосования — не позволяет отдать победу на них нынешнему президенту республики.

Второй вывод — если у нас нет достоверных данных, то сегодня мы не можем сказать, кто победил на этих выборах. Лукашенко или Тихановская — для этого нет достоверных данных. Это второй вывод.

У Лукашенко — одни данные, у Тихановской и ее команды — абсолютно другие. Те российские эксперты, кто предлагает пересчитать бюллетени, видимо, не в курсе, что бюллетени в Белоруссии после выборов хранятся всего три (!) дня, поэтому их пересчитать невозможно уже чисто физически — они давно уничтожены. Чего хранить бюллетени? Для пересчета? А чего их пересчитывать, выборы же честные — «железная логика».

Выборы в Белоруссии Government.by

Третий вывод — голосование на выборах было не за или против того или иного кандидата. Голосование было референдумного типа — о доверии. И Лукашенко этот референдум проиграл, о чем говорят сотни тысяч протестующих граждан республики на улицах уже более десяти дней.

Если мы обратимся к цифрам опросов по рейтингам кандидатов в июне-июле, то увидим, что их лидером был Виктор Бабарико с аналогичными цифрами (около 70%) поддержки. Потом, после того как власти решили засадить самого опасного конкурента Лукашенко вместе с сыном (!) (а как же детей не трогать?) под надуманными предлогами в тюрьму, эти 70% поддержки спокойно перетекли Тихановской.

Убрали бы ее, перетекли бы условному Петрову или Васечкину. Это говорит о том, что на этих президентских выборах в республике произошло протестное голосование — не за того или иного кандидата, а против одного конкретного. Людей все настолько достало, что готовы были голосовать за домохозяйку, только не за Лукашенко. И это выбор не в пользу Евросоюза или НАТО. Нет. Сначала против, а потом разберемся, когда будет свобода выбора и никто не будет воровать голоса.

Соответственно, прошедшие президентские выборы в Белоруссии были не просто выборами между кандидатами А, В или С, а были референдумом о доверии. Лукашенко этот выбор не прошел. Если электорат свободно и спокойно перетек от Бабарико к Тихановской, это означает, что людям было все равно, за кого голосовать, лишь бы не за Лукашенко.

К чему привел уже состоявшийся политический кризис в республике? Он привел к очень серьезному расколу общества. Значительная часть белорусского общества, вне зависимости от своих политических и геополитических пристрастий — за Запад, за Россию, за изолированный от мира анклав, объединена тем, что итоги выборов нелегитимны.

Протестующие на площади Независимости в Минске © ИА REGNUM

По стране прокатываются митинги и шествия. На многих заводах либо уже бастуют, либо готовятся к забастовкам. Мирная до сих пор Белоруссия взорвалась и никогда не будет прежней. Ситуацию очень серьезно усугубило гестаповское насилие некоторых силовиков над демонстрантами на улицах, в автозаках, тюрьмах и СИЗО. Подтверждено три смерти в ходе протестов.

Это серьезно раскололо до сих пор более-менее однородное белорусское общество. Этот раскол необходимо преодолевать.

Что делать в складывающейся ситуации?

Выход из нарастающего политического кризиса в Белоруссии только один — проведение через некоторый период времени новых президентских выборов под контролем как национальных, так и международных наблюдателей, с полностью прозрачной системой подсчета голосов, а также формированием участковых избиркомов из представителей различных политических и общественных сил республики.

Будет ли гражданин Белоруссии Александр Лукашенко принимать участие в этих выборах или нет — пусть он решает сам. Если решит баллотироваться, то нет никаких проблем. Всем интересно, сколько получит Александр Григорьевич на честных выборах. Когда же белорусское общество получит нового легитимного главу государства, тогда можно будет идти по пути реформ дальше.

До этого срока из тюрем должны быть выпущены все политзаключенные и расследованы все случаи необоснованного применения силы со стороны сотрудников органов правопорядка. Как любит говорить нынешний глава государства — «Виновен — в тюрьму». Это укрепит доверие граждан к системе и не позволит расколу пойти дальше.

Что делать России в этой ситуации.

Президенты приходят и уходят. Несмотря на огромную поддержку Москвы, еще не выбравшись из кризиса легитимности, Лукашенко снова заигрывает с Западом, Макей не убран из системы власти и благодарит США и ЕС за поддержку. Какую поддержку, если ЕС принял персональные санкции против Лукашенко, — непонятно. То есть «на кону мочало, начинай сначала».

Владимир Макей Mfa.gov.by

Поэтому, на наш взгляд, с учетом того, что единственным источником власти и легитимности в республике является народ, необходимо, наряду с контактами с властью, усиливать взаимодействие с белорусским обществом. Со всеми его стратами. Не только с пророссийской доминирующей частью белорусского общества. Но и с прозападной оппозицией. Да — прозападной оппозицией.

У России не должно быть связанных рук на белорусском, как и на любом другом направлении. И никто не должен налагать ограничения — с кем можно общаться, а с кем нельзя. Белорусская прозападная оппозиция — очень неоднородна. Там есть весьма адекватные и содержательно компетентные люди, которые при определенном развитии ситуации не только не будут иметь ничего против соблюдения интересов России на белорусской территории, но и станут активными сторонниками Союзного государства.

Причина проста — людям надо дать возможность реализоваться. Пассионарной части белорусского общества Союзное государство должно дать перспективы личностного роста. И тогда эти люди станут самым активным ядром сторонников Союзного государства.

В условиях, когда выбор стоит — потерять доверие белорусского народа или «потерять» доверие многовекторного Лукашенко, на наш взгляд, выбора особо никакого и нет. Только новые президентские выборы под контролем национальных и международных наблюдателей гарантируют соблюдение интересов белорусского народа.