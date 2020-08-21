Киев, 21 августа 2020, 11:18 — REGNUM Украина усилила охрану границы с Белоруссией. Об этом, как передает информационное агентство «Укринформ», заявил 21 августа представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
Представитель ГПСУ отметил, что в данный момент на границе всё спокойно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Украины сообщило о разработке предложений, касающихся дальнейших отношений между Киевом и Минском.
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