Париж, , 11:12 — REGNUM Офицеры национальной полиции Франции теперь должны будут носить защитные маски, особенно во время миссий, когда они находятся в контакте с общественностью, передает BFM TV.

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Закон о ношении полицией защитных масок касается нескольких ситуаций: «во всех закрытых и общих местах», в «служебных автомобилях», а также «при выполнении служебных миссий, которые могут привести к физическому контакту с общественностью».

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции хотят сохранить начало учебного года 1 сентября, но ввести обязательное ношение масок в средних и старших классах школы.

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