Душанбе, , 11:05 — REGNUM Налаживание мира в Афганистане обсудили министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и глава афганского МИД Мохаммад Ханиф Атмар, сообщили в департаменте внешнеполитического ведомства республики.

Во время телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в регионе и Афганистане, а также развитие двусторонних отношений и планы на будущее.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал принять меры по укреплению таджикско-афганской границы из-за обострения ситуации на границе с Афганистаном.

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