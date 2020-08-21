Душанбе, 21 августа 2020, 11:05 — REGNUM Налаживание мира в Афганистане обсудили министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и глава афганского МИД Мохаммад Ханиф Атмар, сообщили в департаменте внешнеполитического ведомства республики.
Во время телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в регионе и Афганистане, а также развитие двусторонних отношений и планы на будущее.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал принять меры по укреплению таджикско-афганской границы из-за обострения ситуации на границе с Афганистаном.
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