Вашингтон, 21 августа 2020, 10:56 — REGNUM Предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выступил против переизбрания действующего президента США Дональда Трампа. Соответствующую статью опубликовало 21 августа информационное агентство Bloomberg.
Блумберг обратил внимание на то, что один из претендентов на пост главы Белого дома верит в факты и слушает экспертов, тогда как другой — нет. Более того, Трамп, столкнувшись с крупнейшим бедствием, с которым сталкивался тот или иной президент в последние годы, стал приуменьшать угрозу, игнорировать данные науки и рекомендовать «шарлатанские» средства лечения. Из-за этого пандемия COVID-19 смогла распространиться намного быстрее, чем следовало бы. В результате многие потеряли средства к существованию, заболели или скончались.
Читайте также: National Interest: Второго срока худшего лидера США Трампа быть не должно
Напомним, Трампа и Блумберга связывает давняя неприязнь. Так, в начале 2019 года глава Белого дома заявил, что Блумберг, претендовавший тогда на выдвижение в качестве кандидата на президентский пост, — неудачник, у которого есть деньги, но нет политических навыков.
В свою очередь, Блумберг в ответ заявил Трампу, что у них много общих знакомых в Нью-Йорке, которые за спиной главы Белого дома смеются над ним и называют «сумасшедшим карнавальным шутом».
Читайте также: National Interest: Трамп — единственный выбор для обеспечения будущего США