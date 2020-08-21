Вашингтон, , 10:56 — REGNUM Предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выступил против переизбрания действующего президента США Дональда Трампа. Соответствующую статью опубликовало 21 августа информационное агентство Bloomberg.

«Я никогда не был сторонником партийной политики. Я поддерживал демократов, республиканцев и независимых кандидатов. Черт, на самом деле я был демократом, республиканцем и независимым кандидатом», — подчеркнул миллиардер, по словам которого выборы для него всегда были вопросом о человеке.

«И два человека, баллотирующиеся на пост президента, очень разные», — добавил он.

Блумберг обратил внимание на то, что один из претендентов на пост главы Белого дома верит в факты и слушает экспертов, тогда как другой — нет. Более того, Трамп, столкнувшись с крупнейшим бедствием, с которым сталкивался тот или иной президент в последние годы, стал приуменьшать угрозу, игнорировать данные науки и рекомендовать «шарлатанские» средства лечения. Из-за этого пандемия COVID-19 смогла распространиться намного быстрее, чем следовало бы. В результате многие потеряли средства к существованию, заболели или скончались.

«Он катастрофическим образом подвел американский народ», — отметил миллиардер Блумберг, призвав голосовать против Трампа потому, что тот не смог выполнить свою работу должным образом.

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Напомним, Трампа и Блумберга связывает давняя неприязнь. Так, в начале 2019 года глава Белого дома заявил, что Блумберг, претендовавший тогда на выдвижение в качестве кандидата на президентский пост, — неудачник, у которого есть деньги, но нет политических навыков.

В свою очередь, Блумберг в ответ заявил Трампу, что у них много общих знакомых в Нью-Йорке, которые за спиной главы Белого дома смеются над ним и называют «сумасшедшим карнавальным шутом».

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