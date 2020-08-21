21 августа 2020 | Время чтения 3 мин

Сейчас Кабул является очагом конфликтующих региональных и внутриафганских интересов. Он вступает в новый этап, который сопряжен с многими проблемами, решение которых потребует немало времени и политико-дипломатических усилий не только от представленных на сцене страны главных политических сил, но и от внешних игроков.

Станислав Тарасов, , 10:54 — REGNUM Генеральный инспектор Пентагона опубликовал ежеквартальной доклад, в котором утверждается, что в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года в Афганистане не было зарегистрировано ни одной атаки, направленной против сил США и коалиции. Напомним, что 29 февраля США и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали соглашение, в рамках которого движение обязалось разорвать отношения со всеми террористическими организациями и начать переговоры с афганским правительством. США, в свою очередь, обязались приступить к поэтапному выводу войск из Афганистана.

Иван Шилов © ИА REGNUM

До последнего момента в эффективность, а главное, в результативность этого соглашения мало кто верил. Тем не менее на днях делегаты Джирги постановили освободить заключенных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а президент Афганистана подписал указ об их освобождении. Сейчас сообщается об освобождении 80 пленников из 400 осужденных. В целом же в рамках соглашения с США правительство Афганистана обязалось освободить 5 тысяч заключенных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В этой связи представитель движения Сухаил Шахин сообщил западным информационным агентствам, что в течение недели в столице Катара могут начаться уже внутриафганские мирные переговоры с целью выработать общие меры по стабилизации внутриполитической обстановки в Афганистане. Одновременно министр обороны США Марк Эспер заявил, что к концу ноября США планируют сократить военный контингент в Афганистане до уровня менее 5000 человек. В настоящее время в Афганистане дислоцированы 8600 американских военных.

В первую очередь речь идет, конечно, о перспективах процесса межафганского урегулирования, который должен привести к созданию в Кабуле правительства с участием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Официально представители власти говорят о готовности к межафганским переговорам, но они понимают, что Кабул при этом утеряет, возможно, заметную часть власти, к чему не всем там готовы. Не случайно они требуют предоставления от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убедительных доказательств о разрыве своих связей с рядом террористических группировок, в числе которых «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Существуют также представления, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднороден, состоит из нескольких фракций. Конечно, переговоры ведутся с теми группировками, которые пользуются значительным политическим влиянием в масштабах всей страны. Вопрос в том, как поведут себя потом другие так называемые «непризнанные группировки». Не ясна и роль расширенных переговоров по Афганистану, различных многосторонних саммитов.

Но в целом, считает американское издание The Wall Street Journal, США в Афганистане, вступив в переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), проталкивая их в будущее коалиционное правительство страны, осуществляют необычный политический эксперимент, ведь изначально во время вторжения США в Афганистан в 2001 году ставилась цель свергнуть правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако, как считают многие эксперты, на определенном этапе в США стали демонстрировать, что поражение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не входит в планы американских военных. Отставной генерал ВВС Афганистана, военный аналитик Атикулла Амархель считает, что Вашингтон стал рассматривать значение «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в более широком геополитическом контексте. И теперь, покидая Афганистан, американцы оставляют там не разгромленных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а политически усиливавшихся и окрепших в военном отношении.

Более того, Москва, официально относя движение к числу террористических организаций, также начала экспериментировать, выходя на представителей политических фракций и влиятельных группировок внутри Афганистана, некоторых из которых США считают врагами, но которых Москва считает возможным противовесом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Так что сейчас Кабул является очагом конфликтующих региональных и внутриафганских интересов. Он вступает в новый этап, который сопряжен с многими проблемами, решение которых потребует немало времени и политико-дипломатических усилий не только от представленных на сцене страны главных политических сил, но и от внешних игроков.