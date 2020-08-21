Кишинёв, , 10:52 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов первым из жителей страны испытать на себе созданную в России вакцину от коронавируса.

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По его словам, когда он рассказал о российской вакцине в Молдавии, что «увидел много скептиков на этот счёт».

«Поэтому хотел бы сообщить вам, что готов первым из граждан Молдовы испытать российскую вакцину на себе», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 августа Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России. Препарат показал высокую эффективность и безопасность.

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