Вашингтон, , 11:01 — REGNUM США демонстрируют «гибкость» в переговорах о разделении совместных военных расходов с Южной Кореей. Об этом сообщил в ходе телеконференции в Вашингтоне помощник госсекретаря Кларк Купер.

Он отметил, что стороны продолжают обмениваться мнениями по данному вопросу, подчеркнув, что переговоры направлены на разделение безопасности на Корейском полуострове.

Помощник госсекретаря добавил, что демонстрация гибкости направлена на достижение взаимоприемлемого соглашение, акцентировав внимание на том, что представители Южной Кореи и США поддерживали связь.

Ранее сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула за содержание войск США на Корейском полуострове $1,3 млрд, что на 50% больше, по сравнению с суммой, заплаченной годом ранее. В свою очередь, южнокорейская сторона согласилась увеличить свою долю в расходах на 13%.