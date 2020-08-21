Бамако, , 10:46 — REGNUM Лидеры стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) призвали немедленно восстановить в должности свергнутого президента Мали Ибрагима Бубакара Кейту. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на резолюцию, принятую на саммите ЭКОВАС.

На саммите регионального блока ЭКОВАС, прошедшем в формате видеоконференции под председательством президента Нигера Махамаду Иссуфу, было заявлено, что ЭКОВАС направит в Мали послов для обеспечения возвращения конституционного порядка.

По сообщениям репортеров, за пределами правительственных министерств в столице Мали, Бамако, наблюдается усиление военного присутствия, однако магазины и предприятия остаются открытыми.

Лидеры совершенного во вторник, 18 августа, переворота заявили, что новые выборы пройдут в «разумные сроки». Они также пообещали соблюдать международные соглашения о борьбе с джихадистами.

Читайте ранее в этом сюжете: Нигерия осудила военный переворот в Мали