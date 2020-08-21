Сухум, , 10:36 — REGNUM Гражданам ЛНР, ДНР и Украины, если они прописаны на территории этих республик, разрешено посещать Абхазию. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба министерства туризма Абхазии.

«Граждане ДНР и ЛНР, а также граждане Украины, имеющие прописку в этих республиках, могут свободно, без каких-либо ограничений въезжать в Абхазию и возвращаться обратно в РФ. Справка COVID-19 при этом не требуется», — говорится в сообщении от ведомства.

В министерстве напомнили, что республику разрешено посещать также и гражданам России, а для других иностранцев въезд ограничен.

Напомним, абхазо-российская граница для туристов из РФ была открыта с 1 августа. Сразу после открытия ее стали пересекать по 20 — 30 тысяч человек в день.

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