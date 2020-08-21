Минск, , 10:32 — REGNUM Информацию в социальных сетях о том, что в министерстве обороны Белоруссии было проведено «закрытое совещание, на котором выступил министр обороны», где офицеров убеждали исполнять «любой приказ, даже преступный», опровергло 21 августа пресс-служба белорусского военного ведомства.

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«Информируем, что никакого закрытого совещания не проводилось», — говорится в сообщении пресс-службы по поводу поступающих от представителей запросов на данную тему.

Также указывается, что министр обороны Белоруссии Виктор Хренин выступил на плановом информировании, которое проходит в регулярном режиме.

«Мы видим, что в сети уже трактуют выступление министра как то, что он «убеждал офицеров в том, что они должны исполнять любой приказ, даже преступный», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что глава минобороны Белоруссии 20 августа выступил с заявлением о начале комплексного тактического учения на Гродненском направлении и его слова, сказанные в выступлении: «Мы все белорусы. Это наша земля и мы ее никому не отдадим», являются позицией ведомства в нынешних условиях.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с призывом к рабочим страны продолжать и развивать забастовки на белорусских предприятиях.