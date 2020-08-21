Хайнань, Китай, , 10:15 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди затронула проблему насилия в отношении индонезийских работников на китайских судах на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И, сообщает Sindonews.

«Я еще раз выражаю нашу озабоченность случаями, которые произошли с индонезийскими работниками на китайских рыболовных судах», — заявила Ретно Марсуди во время встречи с главой МИД Китая на острове Хайнань.

Глава МИД Индонезии также просила о сотрудничестве в области взаимной правовой помощи. Министр иностранных дел Китая дал положительный ответ на эту просьбу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ее страна может сократить торговый дефицит с Китаем на 46%.

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