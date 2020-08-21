21 августа 2020 | Время чтения 4 мин

Если Варшава снимет с себя европейские путы, мы получим агрессивную Польшу времен первой Речи Посполитой, что на себе прочувствуют Москва, Киев и Минск. Это не исключает того, что российско-польские отношения могут улучшиться, если Варшава осознает, что договоренности с Россией дадут ей многие выгоды на постсоветском пространстве. Но велика и перспектива того, что новая Польша, освободившаяся от европейской опеки, закусит удила и рискнет предпринять действия авантюрного характера.

Станислав Стремидловский, , 09:59 — REGNUM Перемены в правительстве — вещь, как правило, обычная. Министры приходят и уходят. Необычным является их отставка во время серьезных кризисов. Именно это в настоящее время переживает Польша, где заявление об уходе подали министр здравоохранения Лукаш Шумовский (во время пандемии короновируса) и министр иностранных дел Яцек Чапутович (во время белорусского кризиса). В принципе, о своем уходе они заявляли и раньше. Но одно дело уйти после разрешения проблемы, другое — в разгаре ее, что создает впечатление покидания тонущего корабля.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В этом смысле, с одной стороны, можно согласиться с бывшим главой МИД Польши Радославом Сикорским, который заявил, что сейчас не время оставлять министерство. «Это плохой сигнал, который послан миру, — заявил Сикорский. — Сейчас Польше следует мобилизовать Европейский союз, чтобы действовать, чтобы вести жесткие переговоры с Россией и Лукашенко о будущем Белоруссии. Это наша задача в этой части Европы. За время моего пребывания на посту у нас бывали кризисы, напомню о майдане на Украине и войне в Грузии. Но мы тогда работали по 18 часов в сутки, и никому не приходило в голову уйти». С другой стороны, правы и те польские эксперты, которые говорят, что министерство иностранных дел перестало что-либо решать в выработке внешней политики Польши. Ее давно уже поделили между собой канцелярия президента, которая занимается отношениями с США, и канцелярия премьер-министра, которая занимается отношениями с Европейским союзом, дипломатическому ведомству остаются «объедки», пусть даже и такие важные, как постсоветское пространство и Россия.

Однако и при этом положении дел МИД Польши что-то значит. Особенно если министр имеет возможность тесно и напрямую общаться с аппаратом правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) и ее председателем Ярославом Качиньским. Сомнительно, чтобы такая связь была у Чапутовича. Однако не исключено, что ею обладает его преемник, уже бывший глава комиссии Сейма Польши по иностранных делам Збигнев Рау. Как и его предшественник, он считается выходцем из академических кругов. Он родом из Лодзи, где работал как в местном университете, так и в 2015—2019 годах возглавлял Лодзинское воеводство. Высказываются предположения, что его назначение стало результатом лоббирования штаб-квартиры правящей партии и поражением канцелярии премьера, где рассчитывали поставить министром Конрада Шиманского, который курирует в правительстве европейское направление. Рау же называют «идеологическим министром», прославившимся острыми заявлениями о Европейском союзе.

Что есть, то есть. Будучи лодзинским воеводой, Рау поддерживал Радикально-национальный лагерь (ONR), который даже по польским меркам считается экстремистской организацией. Новый министр негативно высказывался о европейской «цивилизации смерти». По словам бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера, нынешний глава польской дипломатии является «правым радикалом, оппонентом не только ЛГБТ, но и ЕС. Если основная цель внешней политики Польши изоляция ее, то это идеальный кандидат». Однако, подчеркнул Миллер, «давайте не будем обманывать себя тем, что новый министр будет своего рода творцом внешней политики». Иными словами, за словами и действиями МИД Польши теперь будет стоять напрямую «Право и Справедливость». А это означает, с учетом позиции Рау в отношении Брюсселя, что PiS перестает верить в перспективы Евросоюза и предполагает одним из вариантов выход Польши из этого объединения. Ведь просто невозможно представить, чтобы ЕС изменился, перешел на консервативные позиции, которых придерживается польская правящая партия, или встал на сторону американского президента Дональда Трампа.

Очевидно, что последней каплей для Варшавы стала позиция ЕС в отношении белорусского кризиса. Как бы ни трубили проправительственные польские издания о «победе Моравецкого», ситуация выглядит прямо противоположной. «Министр (Чапутович — С.С.) заявил, что «его преемник продолжит нынешнюю линию и будет способствовать дальнейшему укреплению позиций Польши на международной арене», — пишет газета Rzeczpospolita. — К сожалению, это больше похоже на принятие желаемого за действительное, чем есть холодный прогноз. Нетрудно представить, что вместо тонкого профессора с элегантными манерами и красивой оппозиционной картой офис займет человек с радикальным мышлением, думающий прежде всего о наборе очков во внутренней борьбе за власть. Ввиду вполне реальной победы Джо Байдена на президентских выборах в США спустя два месяца, впечатляющего сближения Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона и отсутствия каких-либо политических контактов между Варшавой и Москвой, это может снова вытолкнуть Польшу с ринга, на котором играют влиятельные страны мира».

Что, безусловно, является серьезным вызовом и для России. С начала 200-х годов мы все-таки имели дело с Польшей, которую стреножили как Европейский союз, так и НАТО, не давали ей реализовывать историческое геополитическое видение. Если Варшава снимет с себя европейские путы, мы получим агрессивную Польшу времен первой Речи Посполитой, что на себе прочувствует не только Москва, но и Киев с Минском. Это не исключает того, что российско-польские отношения могут улучшиться, если Варшава осознает, что договоренности с Россией дадут ей многие выгоды на постсоветском пространстве. Но велика и перспектива того, что новая Польша, освободившаяся от европейской опеки, закусит удила и рискнет предпринять действия авантюрного характера, желая сыграть ва-банк.