Москва, , 09:54 — REGNUM Противостояние и борьба с Россией стали смыслом существования Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал на то, что НАТО развернуло активность на «восточном фланге», вблизи границ РФ, хотя реальных угроз безопасности нет.

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«Альянс продолжает расширять зону своего военно-политического влияния, приглашая все новые страны под свой «зонтик» под лозунгом защиты их от России», — добавил в интервью газете « Труд » российский министр.

Глава МИД РФ уверен, что НАТО «проводит новые разделительные линии в Европе». При этом он отметил, что Россия неоднократно предлагала меры по снижению напряжённости и отказалась от проведения военных учений вблизи границ стран НАТО, перенеся их в глубь своего государства. При этом альянс «не демонстрирует готовности к аналогичным шагам».

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«По отношению к России НАТО теперь придерживается линии «сдерживание и диалог», где реальному и открытому диалогу по насущным проблемам места в итоге практически нет», — добавил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что действия НАТО подтверждают отсутствие со стороны военного блока желания сотрудничать по вопросам безопасности. Он напомнил, что Москва год назад предложила военному блоку сотрудничество в сфере безопасности, однако до сих пор ответа не получила. Из этого, по словам Лаврова, следует вывод, что в планы НАТО не входит разработка и осуществление вместе с РФ «конкретных мер деэскалации и укрепления доверия».

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