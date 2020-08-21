Вашингтон, , 09:43 — REGNUM США, стремясь заключить соглашения о контроле за вооружениями с Россией, не должны доверять Москве, «склонной» находить пути обхода существующих ограничений, заявил старший научный сотрудник Фонда Heritage Foundation и бывший заместитель помощника министра обороны США Питер Брукс 20 августа в статье для The National Interest.

«Действительно, пренебрежение и несоблюдение Кремлем ряда международных двусторонних и многосторонних соглашений по безопасности должно вызывать серьезную озабоченность, особенно когда нарушения рассматриваются в совокупности, а не по отдельности», — подчеркнул Брукс, приведя целый ряд якобы имевших место со стороны России нарушений существующей системы контроля за вооружениями.

Среди них сотрудник инвестиционного фонда назвал, в частности, «вопиющее» нарушение Москвой Соглашения по открытому небу (ДОН), Конвенцию о запрещении химического оружия и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Таким образом, Вашингтону следует действовать осторожно, твердо основывая любые будущие американо-российские соглашения о безопасности на американских национальных интересах, а не просто на стремлении к взаимодействию. Любое соглашение должно сделать США более безопасными», — добавил он.

Брукс обращает внимание на то, что Вашингтон должен дать Москве понять, что у несоблюдения соглашений «бывают последствия», а также с помощью своих союзников, друзей и партнеров оказать на Кремль давление с тем, чтобы он не нарушал существующие договоренности. Он подчеркнул, что Москва своим походом к международной безопасности подрывают цели стабильности, предсказуемости и взаимной выгоды, которые эти соглашения стремятся дать сторонам посредством сотрудничества, координации, прозрачности и понимания.

«Иными словами, США имеют право заключать с Россией соглашения о контроле над вооружениями и другие соглашения в области безопасности и выходить из них на основе прошлых, текущих и ожидаемых результатов в будущем», — отметил сотрудник инвестиционного фонда.

«Действительно, следует похвалить администрацию Трампа за ее решение выйти из РСМД и ДОН из-за грубых, давних нарушений со стороны России», — заключил он.

Напомним, действие заключенного в 1987 году Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. Свое решение американские власти мотивировали целым рядом нарушений, якобы имевших место со стороны Москвы. В частности, по мнению американских экспертов, вразрез с договором шла ракета «Новатор 9М729». При этом российские власти подчеркивали, что эта ракета, прошедшая испытания в 2016 году, полностью соответствует требованиям ДРСМД.

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Тем не менее нарушения договора были замечены и со стороны Вашингтона. Так, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США сами «достаточно вольно трактуют существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений». Речь идет, в частности, о ракетах-мишенях, которые использовались при испытаниях средств ПРО и обладали схожими характеристиками с теми, которые запрещены в рамках ДРСМД.

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Кроме того, вызывают вопросы у Москвы и системы ПРО США, для установки которых в Европе Вашингтон вышел в одностороннем порядке из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. Разворачиваемые в Польше и Румынии наземные пусковые установки Мк-41 могут применяться как для запуска противоракет, так и для ракет средней дальности.

В Москве считают также, что Вашингтон нарушал ДРСМД, производя и разворачивая ударные беспилотные летательные аппараты с дальностью действия свыше 500 км. Такие БПЛА по своим техническим характеристикам подпадают под определение крылатых ракет наземного базирования, указанное в ДРСДМ.

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