Москва, , 09:43 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 года. Об этом 21 августа сообщается на сайте правительства.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации об утверждении Стратегии развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 года», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Мишустин на заседании правительства заявил, что новая стратегия позволяет модернизировать структуру зимовочных станций, а также создать на основе сезонной полевой базы «Русское» круглогодично действующую антарктическую станцию.

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