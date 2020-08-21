Хайнань, Китай, , 09:30 — REGNUM Правительства Индонезии и Китая договорились об организации необходимого транспортного коридора для важных деловых поездок между странами во время пандемии, сообщает Antara.

«Индонезия и Китай договорились о коридоре для деловых поездок, который безопасным образом будет регулировать основные деловые и срочные официальные поездки», — отметила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди во время визита в Китай.

Индонезийскую делегацию представляли министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр государственных предприятий страны Эрик Тохир.

По словам Ретно Марсуди, соглашение о создании туристического коридора с Китаем стало третьим по счету соглашением, подписанным правительством Индонезии с другими странами во время пандемии. Первое соглашение о создании туристического коридора заключено с ОАЭ, а второе — с Южной Кореей.

Помимо ОАЭ, Южной Кореи и Китая, Индонезия также предлагает создать туристический коридор для важных деловых поездок со странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезиивстретилась с главой МИД Китая Ван И на острове Хайнань.

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