Тартус, Сирия, , 09:21 — REGNUM Российские и сирийские военные провели совместные учения. Манёвры были организованы в порту Банияс, расположенном недалеко от города Тартус. В учениях приняли участие 600 солдат и моряков ВС России и Арабской Республики, а также 11 боевых кораблей.

Как сообщил начальник пункта базирования Вооружённых сил РФ «Тартус» контр-адмирал Владимир Кондратов, в ходе учений силы действовали на воде, под водой, в воздухе и на суше, передаёт РЕН ТВ.

Военные должны были обнаружить условные диверсионные группы. Для их уничтожения были задействованы надводные силы и подразделения водолазов. Также по условному противнику был открыл огонь с кораблей и катеров. Также был отработан манёвр с уничтожением условного беспилотника.

«Учебные цели достигнуты. Это свидетельствует о том, что у нас значительно выросло и укрепилось взаимодействие между подразделениями ВС РФ и ВС САС в нашем общем деле — борьбе с международным терроризмом», — подчеркнул Кондратов.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года совместные учения сирийских военно-морских сил и ВМФ России прошли в акватории российской базы Тартус в Сирии. Целью маневров являлась ликвидация пытающихся захватить порт диверсантов, заложивших взрывное устройство на дне акватории базы.

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