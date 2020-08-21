Уфа, , 09:20 — REGNUM Годовой доход за 2019 год в размере более семи миллионов рублей задекларировал глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщается на сайте главы региона.

Согласно предоставленным сведениям, сумма полученного дохода в прошлом году (7 049 400,97 рублей) выше дохода, который был получен Радием Хабировым в 2018 году (4 000 077,31 рублей).

Сообщается, что в собственности у главы Башкирии находится земельный участок площадью 913 кв. метров и гараж, а также жилой дом площадью 82,5 кв. метра. При этом в его пользовании имеется государственная дача площадью 557,5 кв. метра и квартира 79,9 кв. метра.

Согласно сведениям о доходах и имуществе, супруга главы региона задекларировала за прошлый год доход в размере 905 372,17 рубля. При этом в ее собственности находятся квартиры 140, 8 кв. метра и 52,4 кв. метра.

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