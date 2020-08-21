Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер КНДР Ким Чен Ын являются гроссмейстерами в мировой политике, с которым кандидат от Демпартии США Джозеф Байден в случае победы на президентских выборах не сможет быть на равных. Такое мнение повторно 21 августа высказал нынешний американский президент Дональд Трамп в эфире телекомпании Fox News.

По словам Трампа, указанные лидеры государств, с которыми он постоянно имеет дело, являются «очень сообразительными» и находятся «на вершине своего мастерства», поэтому в случае, «если ты не на высоте, то эта картина не будет хорошей».

«Это — как гроссмейстеры, у тебя будут проблемы, если ты не отличный гроссмейстер, а мы не думаем, что он (Джозеф Байден — ред.) такой», — сказал президент США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее на текущей неделе американский лидер уже называл президента РФ Путина, главу КНР Си Цзиньпина и турецкого лидера Эрдогана «шахматистами мирового класса».