Джакарта, , 09:11 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой МИД Китая Ван И на острове Хайнань, сообщает Sindonews.

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В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, включая расширение сотрудничества в области создания вакцины против COVID-19.

«Индонезия видит твердую приверженность ряда китайских фармацевтических предприятий сотрудничеству в области создания вакцин с Индонезией, и мы также видим приверженность правительства Китая поддержке этого сотрудничества», — отметила Ретно Марсуди.

Известно, что помимо переговоров с главой МИД КНР Ретно Марсуди встретилась с представителями фармацевтической промышленности Китая, а именно с компаниями Sinovac, Sinopharm и CanSino.

Глава МИД Индонезии стала свидетелем подписания двух соглашений между фармацевтической компании Индонезии BioFarma и китайской компанией Sinovac об укреплении сотрудничества в области создания вакцины.

«Между Sinovac и BioFarma подписаны два документа. Первый — это предварительное соглашение о закупке и поставке вакцины, в котором оговорено обязательство о поставки 40 млн доз вакцины с ноября 2020 года по март 2021 года», — отметила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, второй документ, подписанный Sinovac и BioFarma, — это меморандум о взаимопонимании по созданию вакцины на 2021 год, в котором Sinovac будет отдавать приоритет компании Biofarma для массовых поставок вакцин после марта 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь отметил, что министр иностранных дел Индонезии станет первым министром иностранных дел, который посетит Китай во время пандемии.

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