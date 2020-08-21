Милуоки, США, , 09:03 — REGNUM В случае своей победы на нынешних выборах президента США кандидат от американской Демократической партии Джозеф Байден намерен создать миллионы рабочих мест в стране, путем отмены налоговых послаблений для крупного бизнеса и состоятельных людей, которые ввела нынешняя американская администрация. Он заявил об этом 21 августа на партийном съезде, проходившем в виртуальном формате в Милуоки (штат Висконсин), который транслировали местные телеканалы.

По словам Байдена, в случае победы на выборах демократы будут осуществлять противодействие изменению климата, что, кроме кризиса, является «невероятной» возможностью для США занять ведущую роль в сфере экологически чистой энергетики и одновременного создания миллионов «новых хорошо оплачиваемых рабочих мест».

«Мы можем изыскать средства для этих капиталовложений путем устранения лазеек и отмены введенных (нынешним) президентом (США Дональдом Трампом) налоговых послаблений в размере $1,3 трлн для самых богатых, которые составляют 1%, и крупнейших, наиболее высокодоходных компаний», — заявил Байден, отметив, что некоторые из этих компаний «вообще не платят налоги».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший вице-президент США Джозеф Байден официально согласился с выдвижением своей кандидатуры в президенты от Демократической партии.