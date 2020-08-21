Токио, , 08:56 — REGNUM В мэрии Саппоро, административном и культурном центре префектуры Хоккайдо, открылась выставка, посвящённая Курильским островам (северным территориям, как называют их в Японии), сообщает телеканал FNN. Цель выставки — повысить интерес к территориальному вопросу.

Выставка проводится в рамках кампании за возврат спорных территорий, официально объявленной администрацией префектуры Хоккайдо 31 июля 2020 года. Август, месяц начала кампании, считается «месяцем кампании за возврат северных территорий» (Курильских островов).

На выставке, организованной на первом этаже мэрии города Саппоро, представлены фотографии, на которых показана жизнь на Курильских островах в первой половине ХХ века. Например, ряд фотографий изображает довоенный фестиваль.

Кроме того, посетители выставки смогут проследить историю развития территориального вопроса. В том числе представлены фотографии со встреч президента России Владимира Путина и бывшего президента РФ Дмитрия Медведева с японскими политиками.

Удивительно, но принятие поправок в Конституцию РФ, запрещающих разбазаривать российскую территорию, почти не умерило пыл наших японских «друзей и партнеров». Почему российская попытка «дружить экономически» воспринимается в Японии как готовность отдать Курилы, рассказывает ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

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