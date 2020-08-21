Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Соединенные Штаты столкнулись одновременно с четырьмя крупнейшими кризисами, заявил бывший вице-президент США Джо Байден в ходе выступления на съезде Демпартии.

По его словам, четыре исторических кризиса, все в одно время — «идеальный шторм».

Он отметил, что речь идет о «худшей пандемии за последние 100 лет, тяжелейшем экономическом кризисе со времён Великой депрессии», а также проблеме расизма и нарастающей угрозе климатических изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился с выдвижением своей кандидатуры в президенты от Демократической партии.

Выступая с речью, Байден заявил, что во время его работы на посту президента США преодолеют «эпоху тьмы», в которую страну якобы погрузил действующий президент Дональд Трамп.

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