Минск, , 08:41 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась с призывом к рабочим страны продолжать и развивать забастовки на белорусских предприятиях. Она заявила об этом 21 августа в своем новом видеообращении, размещенном на видеохостинге YouTube.

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"Вы — символ новой, свободной Белоруссии. Забастовки зажали диктатуру в угол, ранили ее в самое сердце», — отметила она.

Кроме этого, Тихановская назвала забастовки «абсолютно легальным и мощным оружием против режима», о чем, по ее мнению, власти знают и поэтому, как заявила экс-кандидат, «запугивают» работников белорусских предприятий.

«Будущее Белоруссии, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас — продолжайте и расширяйте забастовки», — также сказала Тихановская.

Также она призвала рабочих объединиться и не вестись «на запугивания».

«Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса, которые она у нас украла», — подчеркнула бывший кандидат.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что поддержка Евросоюзом белорусского народа в размере €53 млн не выглядит «щедрой».