Вашингтон, 21 августа 2020, 08:23 — REGNUM Ситуация с госпитализацией оппозиционного блогера Алексея Навального из-за возможного отравления вызывает большую тревогу в США. Об этом в интервью Fox News заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Роберт О’Брайен.
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Он подчеркнул, что если версия с отравлением Навального подтвердится и выяснится, что за этим «стоят русские», это может повлиять на отношения России и США.
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О’Брайен считает, что Навальный — «очень смелый политик», который противостоит президенту России Владимиру Путину.
Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционный блогер Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа. Он почувствовал себя плохо во время перелёта из Томска в Москву. Борт экстренно сел в Омске.
Оппозиционер впал в кому. В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильное, он находится на искусственной вентиляции легких. Соратники Навального считают, что его отравили. Точный диагноз пока не установлен.
Беспокойство по поводу ситуации с Навальным высказали в Организации Объединённых Наций (ООН). Также этой ситуацией озабочены в США, Германии и Франции.
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