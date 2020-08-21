Вашингтон, , 08:12 — REGNUM «Дымящиеся развалины» и «кровь на тротуарах» ждут США в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления в штате Пенсильвания, передает телеканал Fox News.

Дональд Трамп «Если вам хочется знать, какая жизнь ожидает вас при президенте Байдене, то подумайте о дымящихся развалинах Миннеаполиса, о насилии и анархии в Портленде, о запятнанных кровью тротуарах Чикаго. Представьте себе, что этот хаос придет в ваш город и во все города Америки. У вас не будет закона и порядка».

Трамп выразил мнение, что его соперник по выборам является «худшим кошмаром» для американских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Дональд Трамп написал в Twitter, что радикальные левые демократы, которые могут прийти к власти в случае победы на выборах Джо Байдена, доведут США до уничтожения.

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