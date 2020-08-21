Вашингтон, 21 августа 2020, 08:12 — REGNUM «Дымящиеся развалины» и «кровь на тротуарах» ждут США в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Джо Байдена, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления в штате Пенсильвания, передает телеканал Fox News.
Трамп выразил мнение, что его соперник по выборам является «худшим кошмаром» для американских граждан.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля Дональд Трамп написал в Twitter, что радикальные левые демократы, которые могут прийти к власти в случае победы на выборах Джо Байдена, доведут США до уничтожения.
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