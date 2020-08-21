Париж, , 08:06 — REGNUM Во Франции хотят сохранить начало учебного года 1 сентября, но ввести обязательное ношение масок в средних и старших классах школы, передает BFM TV.

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Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке исключил вариант переноса начала учебного года, объявив, что учителя и ученики в возрасте 11 лет и старше должны будут носить маску на территории школы.

«Перенос начала учебного года — не вариант. Образование не является регулируемой переменной. Нам нужно больше образования», — заявил министр.

«В некоторых случаях будет необходимо, чтобы префекты, главы региональных агентств здравоохранения и ректоры работали вместе, чтобы адаптироваться к каждой местной ситуации, вызванной меняющимся характером положения в области здравоохранения», — отметил министр национального образования Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, за несколько дней до начала учебного года во Франции семь научных педиатрических обществ выразили опасения по поводу возвращения детей в школы.

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