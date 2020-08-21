Новосибирск, , 07:50 — REGNUM В Новосибирской области с 1 сентября 2020 года школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Об этом было заявлено на региональном родительском собрании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В областном правительстве уточнили, что в 2020 году из бюджета региона дополнительно выделено 41,9 млн рублей для приведения материально-технической базы школьных пищеблоков к нормативным требованиям санитарного законодательства. Также предусмотрены необходимые средства для софинансирования федеральной субсидии.

«С 1 сентября 2020 года школьники начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Таким образом, Новосибирская область в опережающем порядке исполнила поручение президента России о стопроцентном обеспечении учеников младших классов горячим питанием», — заявили власти.