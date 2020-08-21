Сеул, , 08:19 — REGNUM Рейтинг президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за последнюю неделю неожиданно вырос на 8 процентных пунктов и достиг 47%. Об этом 21 августа сообщает социологическое бюро Gallup Korea.

Также отмечается, что количество недовольных среди опрошенных упало на ту же величину и составляет 45%. Таким образом, число удовлетворённых деятельностью президента граждан страны превысило число недовольных.

Социологический опрос проводился с 18 по 20 августа среди выборки, включающей одну тысячу жителей разных регионов Южной Кореи.

По оценке организаторов опроса, на его результаты в значительной степени повлияло смещение внимания общества с крайне неудачных попыток правительства стабилизировать цены на рынке недвижимости на меры, предпринимаемые властями для борьбы с новой вспышкой коронавирусной инфекции.

Также в стране зафиксирован рост до 39% (на 6 процентных пунктов) уровня поддержки правящей Демократической партии «Тобуро».

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на пандемию коронавируса, во втором квартале 2020 года Статистическая служба Южной Кореи зафиксировала увеличение доходов и расходов домохозяйств страны. Согласно опубликованным данным, среднемесячный доход одного домохозяйства вырос на 4,8% — до 5,27 млн вон (примерно $4450).

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее зафиксировали рост доходов и расходов домохозяйств