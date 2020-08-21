Новосибирск, , 07:44 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал информацию о возможном проведении праздничных линеек 1 сентября для учеников первых и одиннадцатых классов. Он заявил, что нельзя лишать первоклассников и их родителей такого события, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"День знаний — особый праздник и для родителей, и для детей, и для педагогов. Моё твёрдое мнение — нельзя лишать первоклассников и их родителей события, которое отпечатается в памяти на всю жизнь, — сказала Травников во время областного родительского собрания. — Я рекомендую руководителям всех муниципальных образований региона и министерству образования провести торжественные линейки 1 сентября в обязательном порядке для первых классов и, по возможности, с учётом всех условий, для выпускных, 11-х классов».

Напомним, что ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в школах Новосибирска 1 сентября пройдут праздничные линейки для первых и выпускных классов. Градоначальник подчеркнул, что «это традиция, и эту традицию надо сохранять с соблюдением меры предосторожности».

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