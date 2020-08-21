Вашингтон, 21 августа 2020, 07:04 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден постоянно бездействовал за долгий период своего пребывания в политике, написал на своей странице в Twitter глава Белого дома Дональд Трамп.
Свое сообщение глава государства разместил в соцсети в момент выступления Байдена на Национальном съезде Демпартии, который проходил в виртуальном формате в Милуоки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что съезд Демократической партии США был наполнен ненавистью.
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