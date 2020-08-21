Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Возмущение в связи с насилием в отношении гражданских активистов и протестующих в иракских городах Басра и Багдад выразил госдепартамент США, сообщается на странице в Twitter пресс-службы ведомства.

Речь идет о ранениях и убийстве людей в ходе протестов, которые время от времени вспыхивают в стране начиная с октября 2019 года. В Вашингтоне потребовали от иракских властей найти и привлечь к ответственности всех виновных в этих преступлениях.

Напомним, в конце июля 2020 года в ряде городов Ирака произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В результате погиб один из демонстрантов и еще несколько человек получили ранения.

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