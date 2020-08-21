Милуоки, США, , 06:32 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился с выдвижением своей кандидатуры в президенты от Демократической партии. Своё согласие он дал 20 августа в эфире съезда, который транслировался по американским телеканалам.

«Я горд быть демократом, и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США», — сказал он.

Выступая с речью, Байден заявил, что во время его работы на посту президента США преодолеют «эпоху тьмы», в которую страну якобы погрузил действующий президент Дональд Трамп.

«Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. От Республиканской партии в них примет участие Дональд Трамп.

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