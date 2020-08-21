Джакарта, , 05:11 — REGNUM Сумма в $6 млн за три года была потрачена правительством Индонезии на продвижение благоприятного образа индонезийских властей в интернете, сообщает издание The Jakarta Post со ссылкой на местный антикоррупционный фонд.

Большая часть средств — почти 70% расходов — была выделена министерством туризма и креативной экономики страны.

Среди получателей этих денег значились и популярные в стране блогеры и публичные деятели.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа CNN Indonesia распространило информацию о том, что правительство Индонезии несколько раз подвергалось критике со стороны зарубежных СМИ.

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