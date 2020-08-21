Москва, , 04:35 — REGNUM Соединённые Штаты выступили против созыва экстренного заседания Совета Безопасности ООН, инициируемого Россией из-за обращения США о восстановлении санкций в отношении Ирана. Об этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 20 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Безосновательного заявив, что они запустили механизм возвращения санкций, наши американские коллеги возразили против проведения заседания СБ для обсуждения ситуации вокруг выполнения Резолюции 2231», — написал Полянский.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия потребовала провести 21 августа экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за обращения США о введении санкций против Ирана.

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