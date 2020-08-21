Кемерово, , 04:27 — REGNUM Правительство Кемеровской области анонсировало прямую линию губернатора Сергея Цивилёва. Она запланирована на 27 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Прямая линия губернатора Кузбасса Сергея Цивилева пройдёт в эфире телеканалов «Кузбасс 1» и «Россия 24» 27 августа с 19:00 до 21:00. Глава региона ответит на вопросы жителей области», — уточнили в обладминистрациии.

Кроме того, она будет транслироваться на личной странице губернатора в Instagram и на YouTube-канале «Цивилев. Live», а текстовая трансляция будет вестись в Telegram-канале «Цивилев. Live».

Уточняется, что задать вопрос можно заранее через цифровую платформу «Кузбасс онлайн»: на сайте kuzbass-online.ru или в мобильном приложении.