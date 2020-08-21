Анкара, 21 августа 2020, 04:08 — REGNUM «Хорошие новости» о начале «новой эры» для Турции объявит 21 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил во время своей речи на церемонии открытия завода по производству солнечных панелей в Анкаре, сообщает интернет-газета T24.
По данным Reuters, турецкие специалисты отрыли крупное месторождение природного газа в Черном море, ожидаемые запасы которого могут покрыть потребности Турции в голубом топливе на 20 лет.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа телеканал Habertürk распространил информацию о том, что турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило в Черном море несколько ранее неизвестных газовых месторождений.
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