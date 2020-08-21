Анкара, , 04:08 — REGNUM «Хорошие новости» о начале «новой эры» для Турции объявит 21 августа турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил во время своей речи на церемонии открытия завода по производству солнечных панелей в Анкаре, сообщает интернет-газета T24.

Реджеп Тайип Эрдоган «Я планирую, что в пятницу нам будет необходимо сообщить хорошие новости всей нашей стране. Мы все ждем эти новости. Считаю, что эти хорошие новости станут началом новой эры для Турции».

По данным Reuters, турецкие специалисты отрыли крупное месторождение природного газа в Черном море, ожидаемые запасы которого могут покрыть потребности Турции в голубом топливе на 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа телеканал Habertürk распространил информацию о том, что турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило в Черном море несколько ранее неизвестных газовых месторождений.

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