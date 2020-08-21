Нью-Йорк, США, , 04:09 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, состоявшейся в Нью-Йорке 20 августа, обсудил восстановление санкций против Ирана. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

«Как мы и обещали, Соединённые Штаты не допустят истечения срока действия эмбарго на поставки оружия Ирану. С этой целью я встретился с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем, чтобы обсудить действия, которые он должен предпринять для возвращения санкций», — написал Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, американский госсекретарь Майк Помпео 20 августа подал в Совет Безопасности ООН документы для запуска процесса восстановления санкций против Ирана. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что попытка США провести резолюции по антииранским санкциям встретит противодействие со стороны России.

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