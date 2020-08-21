Москва, , 03:51 — REGNUM Властям Украины необходимо перестать придумывать отговорки, чтобы и дальше отказываться от выполнения обязательств по Минским соглашениям, заявил 21 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Труд».

"Нашим украинским партнерам пора перестать морочить всем голову, всякий раз придумывая отговорки, чтобы ничего не предпринимать в плане исполнения имеющихся обязательств», — сказал он.

Он напомнил, что все участники «нормандского» саммита в Париже в декабре 2019 года, включая Украину, поддержали необходимость соблюдения договорённостей, предусмотренных Минскими соглашениями. В частности, это касается проведения на Украине конституционной реформы и закрепления особого статуса Донбасса, однако до сих пор в Киеве игнорируют эти обязательства.

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