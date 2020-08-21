Иерусалим, , 03:45 — REGNUM Истребители Израиля атаковали военные объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории страны. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля 21 августа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«Сегодня вечером по Израилю из Газы была выпущена серия ракет, в ответ наши ВВС нанесли удар по военному комплексу ХАМАС, который использовался для производства ракетных боеприпасов в Газе», — говорится в заявлении военных.

В армейской пресс-службе подчёркивают, что считают ХАМАС ответственным за всю исходящую из Газы террористическую деятельность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три ракеты были запущены палестинскими радикалами из сектора Газа по территории Израиля вечером 20 августа — все они были перехвачены.

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