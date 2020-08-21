Тегеран, , 08:09 — REGNUM 20 августа посол и постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт Раванчи отреагировал на решение администрации Трампа использовать против Ирана так называемый «спусковой механизм» и посоветовал властям США не повторять опыт унижения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своем твиттере он написал: «@SecPompeo вчера призвал к полному соблюдению резолюции СБ ООН 2231. Резолюция 2231 дополняет СВПД, однако США прекратили свое участие в соглашении».

По словам постпреда, международное сообщество отказало Штатам в праве на механизм snapback на прошлой неделе. «США не должны испытывать судьбу. Это будет еще раз выглядеть унизительно», — подчеркнул Раванчи.

Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы ранее объявил срочную новость, сообщив, что он приказал своему госсекретарю восстановить санкции Совета Безопасности ООН, которые были отменены в связи с ядерной сделкой между его предшественником Бараком Обамой и Ираном.

Трамп официально вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном 8 мая 2018 года и возобновил односторонние санкции против иранской нации, после чего Исламская Республика объявила о сокращении своих обязательств.