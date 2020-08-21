Тегеран, , 08:17 — REGNUM 20 августа министерство иностранных дел Ирана вызвало посла ОАЭ в Тегеране, чтобы услышать его ответы касательно действий береговой охраны Объединенных Арабских Эмиратов, расстрелявшей иранские рыболовецкие суда и захватившей одно судно, что привело к убийству двух иранских рыбаков и задержанию остальных. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Ирана по международно-правовым вопросам решительно осудил нападения береговой охраны ОАЭ на рыболовецкие суда, принадлежащие Исламской Республике Иран, и подчеркнул, что ответственность за этот незаконный акт лежит на Арабских Эмиратах.

По его словам, подобные действия между береговыми охранниками двух стран случаются довольно редко. Он также призвал освободить захваченные суда и рыбаков, вернуть тела убитых иранских граждан на родину, выплатить компенсацию за причиненный ущерб и принять необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.